V Ukrajini zaradi suma korupcije aretirali vodjo vladnega urada za komuniciranje

Kijev, 23. novembra - V Ukrajini so dosedanjega vodjo urada za vladno komuniciranje Jurija Ščigola odpustili zaradi suma korupcije in zanj odredili preiskovalni pripor. Glede na odločitev sodišča bo moral v priporu ostati dva meseca, so danes sporočili iz posebnega tožilstva za boj proti korupciji v Kijevu.