Na Ljubljanski borzi dopoldne veliko zanimanje za Krko

Ljubljana, 23. novembra - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP dopoldne pridobil 0,01 odstotka. Pridobile so delnice NLB, izgubljajo pa delnice Cinkarne Celje, Luke Koper in Zavarovalnice Triglav. Ostale delnice, tudi Krkine, za katere je največ zanimanja, z njimi je bilo namreč doslej sklenjenih že za več kot 800.000 evrov poslov, so pri izhodišču.