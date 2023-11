Na videmskem gradu razstava slikarjev 18. stoletja med Benetkami in Dunajem

Videm, 26. novembra - Slikarji 18. stoletja med Benečijo in cesarstvom: umetnost v Furlaniji-Julijski krajini je naslov razstave, ki s 130 deli in dokumenti priča o umetniški produkciji v tej italijanski deželi v 18. stoletju. Razstava, ki jo je pripravil Mestni muzeji Videm, je na ogled do 7. aprila prihodnje leto.