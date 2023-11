Nemška policija izvedla več racij glede povezav s Hamasom

Berlin, 23. novembra - Nemška policija je preiskala nepremičnine v Berlinu, Spodnji Saški, Severnem Porenju-Vestfaliji in Schleswig-Holsteinu zaradi domnevnih povezav s palestinskim gibanjem Hamas in solidarnostno mrežo Samidoun, ki sta v Nemčiji od nedavnega prepovedani, je davi sporočilo notranje ministrstvo. Skupno so preiskali 15 nepremičnin, od tega 11 v Berlinu.