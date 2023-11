Dnevnik o začasni prekinitvi ognja v Gazi (23. 11.)

Ljubljana, 23. novembra - Aleš Gaube v komentarju Štirje dnevi tišine in upanja piše o začasni prekinitvi ognja v Gazi. Avtor meni, da vpitje po končanju spopadov še nikoli ni bilo tako glasno, a tudi neslišno. Kljub prekinitvi spopadov, ki jo je omogočil dogovor o izmenjavi talcev in palestinskih zapornikov, so glede trajnega miru še naprej dovoljene le sanje, poudarja.