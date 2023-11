Dallas z obilo sreče rešil 20 točk prednosti

Los Angeles, 23. novembra - Košarkarji Dallasa so davi v severnoameriški ligi NBA z obilo sreče zmagali na gostovanju pri Los Angelesu Lakers s 104:101, prekinili serijo dveh porazov in zabeležili 10. zmago v novi sezoni. Luka Dončić se je izkazal s 30 točkami, 13 skoki, osmimi podajami in dvema ukradenima žogama.