Newyorške borze končale v zelenem

New York, 22. novembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v zelenem. Vrednosti delnic na Wall Streetu so se po umirjenem trgovanju med praznovanjem zahvalnega dne danes zvišale. Donosi ameriškega finančnega ministrstva so se znižali, vendar so naftne delnice padle zaradi zadržanosti največjih izvoznic, poroča francoska tiskovna agencija AFP.