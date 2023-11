Zagovornik načela enakosti vztraja pri predlogu zvišanja sredstev

Ljubljana, 22. novembra - Pri Zagovorniku načela enakosti po zavrnitvi predloga dopolnila na pristojnem odboru DZ, s katerim bi jim v proračunskih dokumentih za leto 2024 nekoliko zvišali sredstva, opozarjajo na zavajajoča pojasnila finančnega ministrstva in na jemanje sredstev za raziskave in ozaveščanje. V Svobodi pa so do Zagovornikovih zahtev in utemeljitev kritični.