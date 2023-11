Trebnje, 22. novembra - Svojci od torka pogrešajo 41-letnega Borisa Megliča iz Trebnjega. Neznano kam se je odpeljal z osebnim avtomobilom Volkswagen golf svetle kovinsko sive barve registrskih oznak NM NV 623. Pogrešani je visok okoli 175 centimetrov, suhe postave in ima rjave oči. Oblečen je bil v modre jeans hlače, sivo jopico s kapuco in črne športne copate.

Policisti so takoj po prejetem obvestilu začeli aktivnosti za njegovo izsleditev, vendar ga do tega trenutka še niso našli, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policija prosi vse, ki bi pogrešanega ali avtomobil opazili oziroma karkoli vedeli o njegovem izginotju, da pokličejo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.