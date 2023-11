Finska - Avstralija prvi polfinale Davisovega pokala

Malaga, 22. novembra - Tenisači Avstralije so drugi polfinalisti zaključnega turnirja Davisovega pokala v Malagi. Osemindvajsetkratni prvaki tega tekmovanja in lanski finalisti so premagali Češko z 2:1 in se bodo za mesto v finalu pomerili s Finsko, ki je bila v torek boljša od branilke naslova Kanade.