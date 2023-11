Vlada potrdila prednostna področja Slovenije v VS ZN

Ljubljana, 22. novembra - Vlada je danes potrdila splošna tematska prednostna področja delovanja Slovenije kot nestalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov (VS ZN). Ta vključujejo preprečevanje konfliktov, zaščito prebivalstva v oboroženih spopadih, vključevanje žensk v procese preprečevanja in razreševanje spopadov ter podnebne spremembe, so sporočili z vlade.