Vlada Andreju Naredu podaljšala mandat v.d. direktorja Arhiva RS

Ljubljana, 22. novembra - Vlada je Andreju Naredu podaljšala mandat vršilca dolžnosti direktorja Arhiva RS. Odločba o imenovanju bo veljala od 1. decembra do imenovanja direktorja po izvedenem javnem natečaju, vendar največ za šest mesecev do 31. maja 2024, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.