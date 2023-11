Po premoru pogajanja o zdravstvenem stebru, a zaenkrat brez napredka

Ljubljana, 22. novembra - Vlada in sindikati so se danes sestali na pogajanjih o plačnem stebru za zdravstvo. Tako v okviru stebrov kot celotnega javnega sektorja so sicer pogajanja v zadnjem času zastala. Tudi danes glede na izjave sindikatov vsebinsko niso dosegli napredka. Če premika v pogajanjih ne bo, pa v sindikatih vse bolj omenjajo zaostrovanje aktivnosti.