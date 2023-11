Na sojenju Petanu in soobtoženim o odnosih med DZS in odvisnimi družbami

Koper, 22. novembra - Na sojenju prvemu možu skupine DZS Bojanu Petanu in soobtoženim zaradi domnevnih nepravilnosti pri lastninjenju Term Čatež so zaslišali bivšega vodjo finančnega sektorja DZS Roberta Krajnika in bivšega predsednika uprave podjetja Delo prodaja Branka Berganta. Pričanji sta se med drugim razhajali glede tega, kdo je komu dajal navodila.