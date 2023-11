Zavrnjene zahtevke za povračilo plač prostovoljcev v času poplav mogoče vložiti še enkrat

Ljubljana, 22. novembra - Delodajalci lahko zahtevke za povračilo nadomestila plače delavca oziroma prostovoljca, ki so bili vloženi in zavrnjeni do začetka veljavnosti interventnega zakona za odpravo posledic poplav, vnovič vložijo na Upravo RS za zaščito in reševanje. Pravico do plačane odsotnosti z dela za največ sedem delovnih dni je možno izkoristiti do konca leta.