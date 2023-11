Primorske novice o dosežkih slovenskih nogometašev (22. 11.)

Koper, 22. novembra - Bojan Gluhak v komentarju Nogomet je spet na vrhu piše o uvrstitvi slovenske nogometne reprezentanca na evropsko prvenstvo. Avtor meni, da so slovenski nogometaši v zadnjih kvalifikacijah na poti do cilja zmagovali predvsem zase, ker je nogomet njihov izbrani srečni poklic, nato pa za Slovenijo in tudi vse Slovence, ki imajo nogomet radi.