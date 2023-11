Cene nafte nekoliko navzdol

Singapur, 22. novembra - Cene nafte so se v azijskem trgovanju nekoliko znižale. Trgovci pozorno spremljajo stanje ponudbe in povpraševanja po črnem zlatu, pa tudi dogajanje na Bližnjem vzhodu, kjer konflikt med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas zaenkrat ostaja omejen oz. se še ni razširil na druge države v regiji, piše nemška tiskovna agencija dpa.