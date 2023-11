The Rolling Stones z novo turnejo ob podpori ameriškega upokojenskega združenja

New York, 22. novembra - Legendarna skupina skupaj 236 let starih rock glasbenikov The Rolling Stones (Keith Richards, Ronnie Wood in Mick Jagger), se bo prihodnje leto podala na veliko turnejo ob podpori največjega upokojenskega združenja v ZDA - AARP. Združenje je glavni sponzor turneje Stones Tour '24 Hackney Diamonds, ki se bo začela 28. aprila 2024 v Houstonu.