Rožančeva nagrada Neži Klančar in Jekaterini Vedenejevi

Ljubljana, 21. novembra - Plavalka Neža Klančar in predstavnica ritmične gimnastike Jekaterina Vedenejeva sta dobitnici Rožančeve nagrade za izjemne športne dosežke, ki jo podeljuje Mestna občina Ljubljana. Ob tem je nagradi podelila še Franciju Mirniku in Mihi Ledineku za delo v daljšem časovnem obdobju na strokovnem in organizacijskem področju.