Na protestu v Mariboru znova opozorili na nesprejemljivo selitev Večera

Maribor, 21. novembra - Novinarski kolektiv časnika Večer je skupaj s sindikatoma in aktivom Društva novinarjev Slovenije popoldne pred stavbo Večera v Mariboru pripravil protest, s katerim so znova izrazili nasprotovanje selitvi v prostore v lasti mariborskega župana Saše Arsenoviča. V podporo mariborski hiši so shod istočasno pripravili pred RTV Slovenija.