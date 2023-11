Najboljši tuji vlagatelji letos Carthago, Boxline, Elan in Spar Slovenija

Ljubljana, 21. novembra - Priznanja za najboljše tuje vlagatelje FDI Award Slovenia 2023 so prejela podjetja Carthago v kategoriji veliko podjetje, Boxline v kategoriji malo in srednje veliko podjetje, Elan v kategoriji zeleno, ustvarjalno, pametno in Spar Slovenija v kategoriji pomemben vpliv na slovensko gospodarstvo.