Jeseničani zmagali v Kranju, Ljubljančani v Celju šele po kazenskih strelih

Ljubljana, 21. novembra - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so po drugi zmagi sami na vrhu razpredelnice v državnem prvenstvu. Jeseničani so na današnji drugi tekmi drugega dela v Kranju zmagali s 4:1 (2:1, 1:0, 1:0), medtem ko so Ljubljančani šele po kazenskih strelih odpor Celjanov in zmagali z 2:1 (0:0, 1:0, 0:1; 0:0).