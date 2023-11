Unicef svari pred množičnim izbruhom bolezni v Gazi

Ženeva/Kairo, 21. novembra - V Gazi je vse večja nevarnost množičnega izbruha bolezni, kar bo imelo smrtonosne posledice, je danes posvaril govorec Sklada ZN otroke (Unicef) James Elder. Že sedaj so zabeležili več tisoč primerov noric, driske in bolezni dihal. Ob tem se v Gazi soočajo tudi z resnim pomanjkanjem vode, so sporočili iz Unicef Slovenija.