Stockholm podpira olimpijsko kandidaturo Švedske za ZOI

Stockholm, 21. novembra - Mednarodni olimpijski komite bo prihodnje leto sprejel odločitev o državi gostiteljici zimskih olimpijskih iger, ki bodo leta 2030. Te bodo, upoštevajoč napovedane kandidature, znova v Evropi. Resne kandidatke so Švica, Francija in Švedska, kjer so bili v zadnjih letih zelo zadržani. Tokrat pa sta kandidaturo podprli tako vlada kot mesto Stockholm.