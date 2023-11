Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih oktobra malenkost upadle

Ljubljana, 21. novembra - Industrijski proizvodi se na ravni proizvajalcev nadalje cenijo. Oktobra so cene na mesečni ravni znižale za 0,1 odstotka, najizraziteje so upadle v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov. Po drugi strani so se cene na letni ravni zvišale za 0,9 odstotka, najbolj v proizvodnji oblačil, je objavil državni statistični urad.