Ujme in lubadar letos močno prizadeli koroške gozdove in gozdne ceste

Slovenj Gradec, 21. novembra - Gozdovi in gozdna infrastruktura na območju slovenjgraške enote zavoda za gozdove so bili letos najbolj poškodovani v Sloveniji, je za STA dejal vodja enote Branko Gradišnik. Poškodbe zaradi ujm in lubadarja so evidentirali na skoraj 30 odstotkov vseh gozdov, skupna ocenjena škoda je več kot štiri milijone evrov. Zelo so poškodovane gozdne ceste.