Östersund bo razkril karte v biatlonu

pripravil Aleksander Gasser

Ljubljana, 22. novembra - Biatlonci v Östersundu na Švedskem s tekmama mešanih parov in mešanih štafet v soboto začenjajo novo sezono svetovnega pokala. Kako so premešane karte v koledarju 2023/24 bo bržkone vidno že do konca prihodnjega tedna na Švedskem, kjer se bo zvrstilo kar 10 tekem.