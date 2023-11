Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za zagotavljanje varnosti za vse

Ljubljana, 21. novembra - Notranje ministrstvo je pripravilo predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024-2028 s ciljem zagotavljanja okolja, ki bo vplivalo na zmanjšanje kriminalitete in zagotavljalo varnost za vse. Kot so navedli, se resolucija odziva na socialna neenakost in upad zaupanja v institucije države.