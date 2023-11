Tarča ruskih napadov na vzhodu Ukrajine bolnišnica, najmanj dve smrtni žrtvi

Kijev, 21. novembra - V ruskih napadih na vzhodni ukrajinski regiji Doneck in Harkov sta bili ponoči ubita dva človeka, šest drugih pa je bilo ranjenih, so sporočili iz Kijeva. Pri tem sta bila poškodovana bolnišnica v kraju Selidove in rudnik premoga v regiji. Ruske sile so v napadih uporabila rakete in brezpilotne letalnike, poročajo tuje tiskovne agencije.