Charlotte po podaljšku do zmage kljub 45 točkam Tatuma

Boston, 21. novembra - Košarkarji Charlotte Hornets so razveselili domače navijače, zrežirali preobrat v ligi NBA ter po podaljšku s 121:118 premagali Boston Celtics. Miles Bridges, ki se je vrnil po suspenzu, je dosegel odločilno trojko 6,6 sekunde pred koncem podaljšane igre in pomagal sršenom do prve domače zmage po šestih porazih v nizu.