Slovenske šahistke 14. na ekipnem EP, Slovenci 24.

Budva, 20. novembra - Slovenske šahistke so v zadnjem, 9. krogu ekipnega evropskega prvenstva, ki se je končalo v črnogorski Budvi, z Grčijo izgubile z 1,5:2,5 in so EP končale na 14. mestu (9 točk). Šahisti so igrali neodločeno z Grčijo 2:2 ter zasedli 25. mesto (8 točk). Naslova so osvojili presenetljivo Srbi in tudi nenadejano Bolgarke.