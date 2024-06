V Ljubljani srečanje Evropske mreže muzejev in centrov znanosti

Ljubljana, 6. junija - Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani so danes svečano odprli letno srečanje Evropske mreže muzejev in centrov znanosti (Ecsite), ki ga Slovenija gosti prvič. Na njem se bodo predstavili različni strokovnjaki s področja popularizacije in komuniciranja znanosti, ki bodo med drugim tudi razpravljali o pomembnosti povezovanja znanosti z umetnostjo.