Na Gospodarskem razstavišču odprli 39. Slovenski knjižni sejem

Ljubljana, 20. novembra - Na Gospodarskem razstavišču so odprli 39. Slovenski knjižni sejem, ob tem so podelili tudi Schwentnerjevo nagrado za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva, ki jo je prejel Miha Kovač. Kot je v nagovoru poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar, se je sejem razvil v eno najpomembnejših knjižnih prireditev na Slovenskem.