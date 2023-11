Kmetijski ministri EU podprli dolgoročno vizijo za evropsko podeželje

Bruselj, 20. novembra - Kmetijski ministri držav članic EU so na današnjem zasedanju v Bruslju podprli dolgoročno vizijo za podeželska območja EU. Poudarili so pomen podeželskih območij za evropsko gospodarstvo in družbo. Sklepe o viziji je podprla tudi državna sekretarka na slovenskem kmetijskem ministrstvu Eva Knez.