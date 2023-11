V javni obravnavi novela zakona o glasbenih šolah

Ljubljana, 20. novembra - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je danes v javno obravnavo dalo osnutek novele zakona o glasbenih šolah. Novela določa nove predmete v skupini jazz in zabavna glasba. Prav tako ureja postopke izobraževanja na daljavo ter ažurira področje zbiranja in varstva podatkov z vnosom EMŠO otroka oziroma učenca in davčno številko starša.