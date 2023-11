V newyorškem Metropolitanskem muzeju evropski mojstri na ogled v novi luči

New York, 22. novembra - V newyorškem Metropolitanskem muzeju umetnosti (Met) je po petletni, 150 milijonov dolarjev vredni prenovi, od ponedeljka dalje mogoče pet stoletij evropskega slikarstva videti v novi luči. V sklopu obsežne prenova krila muzeja, namenjenega mojstrom od 14. do 19. stoletja, so uredili vrsto izboljšav, med drugim zamenjali dotrajana strešna okna.