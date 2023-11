Goriški Kinoatelje s filmoma o slovenski manjšini na avstrijskem Koroškem

Gorica/Trst, 21. novembra - Goriški Kinoatelje bo v prihodnjih dnevih prikazal filma, ki se nanašata na slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem. V goste prihajata režiserki Milena Olip in Andrina Mračnikar s svojima filmoma Sine Legibus in Izginjanje. Prvega bodo v četrtek predvajali v Hiši filma v Gorici, drugega pa v nedeljo v kinu Super v Trstu.

Kot so sporočili iz Kinoateljeja, se režiserki v svojih filmih podajata v raziskovanje zgodovine slovenske narodne skupnosti in odpirata priložnost za razmislek o kulturni identiteti v manjšinskih skupnostih.

Film Sine Legibus vodi skozi spomine 105-letne Mice Olip, ki popelje v dvojezično južno avstrijsko Koroško leta 1976. Prinaša edinstven vpogled v obdobje, ko se je slovenska narodna skupnost odločila za bojkot preštevanja na avstrijsko Koroškem, ki naj bi bilo podlaga za postavitev dvojezičnih krajevnih napisov. Režiserka se pripovedi loteva "s srcem in poezijo, ki sta velikokrat spregledani temelj pristnih uporov. S tistim nežnim slovenskim srcem, ki se znova zdi, da se je najbolj ohranilo zunaj Slovenije", je zapisala žirija festivala DokuDoc v Mariboru, ki je filmu leta 2018 dodelila nagrado za najboljši film.o

Četrtkovi projekciji filma bo sledil pogovor z avtorico.

Film Izginjanje Andrine Mračnikar bo prvič prikazan v Italiji. Celovečerni dokumentarec popelje skozi obdobje zadnjih stotih let, od koroškega plebiscita do današnjih dni, in razkriva zgodovino, ki je bila dolgo spregledana v avstrijskem avdiovizualnem spominu. Posebno pozornost namenja Mračnikar Hodišam, svojemu domačemu kraju, kjer se je dramatično spremenil jezikovni in kulturni pejsaž. Pred sto leti je več kot 95 odstotkov prebivalcev Hodiš govorilo slovensko, danes pa skorajda nihče ne govori ali razume tega jezika. Režiserka skozi film sprašuje: "Kaj ti pomaga jezik, če ga ne moreš z nikomer več govoriti?"

Projekciji bo prav tako sledil pogovor režiserko, ki je za film dobila nagrado Štigličev pogled za izjemno režijo, nagrado občinstva na filmskem festivalu Diagonale v Celovcu in vesno za posebne dosežke na 25. Festivalu slovenskega filma.

Dan pred tem, v soboto, 25. novembra, bo v Krajinskem in pripovednem muzeju v Špetru še pogovor o pomenu šolstva za ohranjanje jezikovne in kulturne identitete. Poleg Mračnikar bodo na njem sodelovali pedagoška in kulturna delavka Živa Gruden, jezikoslovka Andreja Kalc s Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu ter novinar Primorskega dnevnika Marko Marinčič. Pogovoru bo sledila še ena projekcija filma Izginjanje, so še sporočili iz Kinoateljeja.

Dogodke so pripravili v sodelovanju z uradom vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu ter lokalnimi institucijami.