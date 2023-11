Bratušek: Interventne posege na vodotokih bi radi zaključili do konca leta, na cestah do maja

Ljubljana, 20. novembra - Država bi rada interventne posege na vodotokih po avgustovski uničevalni ujmi zaključila do konca leta, interventne ukrepe na državnih cestah pa do maja prihodnje leto, je v odgovoru na poslansko vprašanje v DZ povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki začasno opravlja tudi vlogo ministrice za naravne vire in prostor.