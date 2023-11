Na posvetu o zmanjševanju nasilja med mladimi izpostavili pomen povezovanja ključnih deležnikov

Ljubljana, 20. novembra - Na posvetu o ozaveščanju in zmanjševanju nasilja med mladimi, ki ga je v Ljubljani organiziral Mirovni inštitut v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, so poudarili pomen povezovanja in sodelovanja ključnih deležnikov na tem področju. Ob tem so govorci izpostavili tudi nujnost vključevanja otrok in mladih v razpravo o ukrepih.