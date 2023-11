Ljubljana, 20. novembra - Umrl je nekdanji vrhovni sodnik Vasilij Vasko Polič, so za častnik Dnevnik potrdili na vrhovnem sodišču. Rodil se je 28. avgusta 1940 in bil najstarejši od treh bratov Polič. Med drugim je bil pravnik, pisatelj, igralec in glasbenik, ukvarjal se je tudi s športom.