Ljubljana, 20. novembra - Državni sekretar in vodja službe vlade za obnovo po poplavah Boštjan Šefic bo skupaj z operativno delovno skupino za obnovo po poplavah in plazovih danes ob 12.30 obiskal Škofjo Loko, po zaključku sestanka, predvidoma ob 13.45, je predvidena tudi izjava za medije, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.