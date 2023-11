V Londonu za rekordno vsoto prodali steklenico škotskega viskija

London, 20. novembra - Steklenico škotskega viskija The Macallan 1926 so v soboto na dražbi v Londonu prodali za rekordnih 2,1 milijona funtov oziroma nekaj manj kot 2,5 milijona evrov. Za steklenico so sicer pričakovali med 750.000 in 1,2 milijona funtov, a so ponudbe presegle pričakovanja, s čimer je ta postala najdražja prodana steklenica žganja ali vina.