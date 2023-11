Inšpektorji na mariborskih gradbiščih niso zaznali prekrškov

Maribor, 20. novembra - Gradbene inšpekcije in inšpekcije za varstvo pri delu so na 12 izbranih večjih gradbiščih na območju Maribora med 1. junijem in 30. septembrom letos izvedle skupno akcijo nadzorov. Inšpektorji so opravili 19 inšpekcijskih pregledov, pri čemer so na podlagi ugotovljenih nepravilnosti izdali eno opozorilo na zapisnik, prekrškov pa niso ugotovili.