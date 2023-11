V APT premiera Anatomija zamolka - Smrekar versus Cankar

Novo mesto, 20. novembra - V Anton Podbevšek Teatru (APT) v Novem mestu bodo v režiji Juša Zidarja drevi ob 20. uri premierno uprizorili predstavo Anatomija zamolka - Smrekar versus Cankar. Hinko Smrekar in Ivan Cankar, kronista, kritika in vizionarja svoje dobe, ponujata pronicljiv vpogled v genotip naroda in v kolektivno narodno zavest, so zapisali pri APT.