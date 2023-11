Delegacija lesnih in pohištvenih podjetij v Egipt

Kairo, 20. novembra - Delegacija predstavnikov lesnih in pohištvenih podjetij v organizaciji Spirita Slovenija danes odhaja v Kairo. Namen obiska je gradnja in utrjevanje poslovnih kontaktov v Egiptu ter širše v bližnjevzhodni in severnoafriški regiji, ki za slovenska lesna in pohištvena podjetja predstavlja zanimiv trg, so danes sporočili iz GZS.