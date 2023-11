Umrl britanski gledališki in filmski igralec Ackland

London, 20. novembra - Britanski igralec Joss Ackland, ki je v svoji pestri osem desetletjih dolgi karieri blestel predvsem v vlogi filmskih zlikovcev, je umrl v nedeljo, je sporočila njegova družina. Star je bil 95 let. V izjavi ob njegovi smrti so zapisali, da je igralec, znan po razpoznavnem glasu in dominantni prisotnosti, umrl mirno doma, obkrožen s sorodniki.