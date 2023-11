Vreme: Na severovzhodu večinoma sončno, drugod se bo čez dan postopno pooblačilo

Ponoči se bodo padavine v južni in jugozahodni Sloveniji okrepile in se do jutra razširile tudi nad osrednjo in vzhodno Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v alpskih dolinah okoli 1, ob morju do 11 stopinj Celzija. V torek dopoldne bo dež povečini ponehal, popoldne se bo oblačnost trgala. Pihati bo začel severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 10, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Opozorilo: V torek popoldne in v sredo bo na Primorskem pihala močna burja. Na izpostavljenih legah lahko najmočnejši sunki presegajo 100 kilometrov na uro.

Obeti: V sredo bo večinoma sončno. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja. V četrtek bo pretežno jasno. Na Primorskem bo še pihala burja.

Vremenska slika: Nad osrednjim delom Evrope je plitvo ciklonsko območje. Z jugozahodnim vetrom v višinah k nam doteka postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo od jugozahoda pooblačilo. Zvečer bo na območju Kvarnerja in Gorskega Kotarja začelo deževati. V torek bo v krajih vzhodno in južno od nas sprva še deževalo. Čez dan se bo od severozahoda deloma zjasnilo. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, ob severnem Jadranu burja.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. V torek bo vremenska obremenitev popustila.