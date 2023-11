Kitajska ob obisku delegacije arabskih in muslimanskih držav za nujno ukrepanje v Gazi

Peking, 20. novembra - Svet mora v luči vojne med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas nujno ukrepati in doseči umiritev razmer, je danes ob obisku diplomatov arabskih in muslimanskih držav v Pekingu dejal kitajski zunanji minister Wang Yi. Poudaril je, da se na območju Gaze odvija humanitarna katastrofa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.