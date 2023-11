Nedeljkovic zaustavil vseh 38 strelov na gol prvakov lige NHL

Pittsburgh, 20. novembra - V severnoameriški hokejski ligi NHL so odigrali pet tekem. Izkazal se je vratar Pittsburgh Penguins Alexander Nedeljkovic, ki se je uspešno vrnil po poškodbi in zaustavil vseh 38 strelov na gol prvakov iz Las Vegasa, Golden Knights. Pingvini so po njegovi zaslugi povsem utišali branilce naslova in slavili zmago s 3:0.