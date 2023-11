Dončić z Dallasom izgubil še na tretji od zadnjih štirih tekem

Dallas, 20. novembra - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA doživeli še tretji poraz na zadnjih štirih tekmah. Potem ko so v sezono krenili z izkupičkom 8-2, jim zdaj ne gre po načrtih. Tokrat so jih v domači dvorani s 129:113 premagali Sacramento Kings, ki so prišli do šeste zaporedne zmage. Luka Dončić je v dresu Dallasa zbral 25 točk.